В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 появятся 50 "умных" остановок

В Санкт-Петербурге к чемпионату мира-2018 появятся 50 "умных" остановок, сообщает gazeta.ru. На них предусмотрены зарядки для смартфонов, бесплатные точки Wi-Fi, терминалы для оплаты связи, система видеонаблюдения, электронное табло, схема маршрутов и светодиодное освещение. Первую тестовую остановку планируется открыть на Гостином дворе в начале ноября.

- Мы смотрим на мнение горожан, смотрим на то, как будут реагировать общественные организации. Если все у нас будет замечательно, то дальше будем следовать плану, – пояснил глава департамента связей с общественностью компании "Городские инновации" Алексей Александров.

После чемпионата мира в городе планируется открыть еще 50 аналогичных остановок. Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и игру за третье место.