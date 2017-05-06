В самарские волонтеры ЧМ-2018 запишут трудных подростков

В Самаре планируют включить в волонтерскую программу ЧМ-2018 трудных подростков, сообщает volga.news со ссылкой на первого вице-губернатора области Александра Нефедова. Всего в Самаре во время турнира будут действовать 2600 добровольцев, из которых половина будет работать на стадионе и тренировочных базах, а остальные - в качестве городских волонтеров. Во вторую категорию могут включить 16-летних подростков, которым будет предоставлен гибкий посменный график.

- К нам уже поступило более 5 тысяч заявок в городские волонтеры, - сказала руководитель отдела по координации деятельности Юлия Чигарева. - В основном это студенты 21-22 лет, причем 70 процентов из кандидатов - девушки.

- Дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, - наиболее уязвимая социальная категория, - отметил Александр Нефедов. - Поэтому очень важно продолжать ту профилактическую работу с безнадзорными несовершеннолетними, которая проводится у нас в области. И особенно ценно, что активно участвуют в этой работе молодежные организации и волонтерские объединения.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.