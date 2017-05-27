В Самаре запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Самаре запустили часы обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, сообщает progorodsamara.ru. Установлены они на улице Ленинградской. В торжественной церемонии приняли участие мэр города Олег Фурсов, вице-губернатор Александр Фетисов и олимпийский чемпион по дзюдо, посол ЧМ-2018 Тагир Хайбулаев.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Аналогичные часы уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.