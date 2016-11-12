08:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Самаре разработают план перевозок во время ЧМ-2018 за 10 миллионов рублей

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Министерство транспорта Самарской области разработает план перевозок пассажиров во время чемпионата мира-2018, сообщет sgpress. На данный момент объявлен аукцион, начальная стоимость составляет 10 миллионов рублей. Выделение денег из бюджета разделено на 3 этапа. В 2016 году победитель конкурса получит 2 миллиона рублей, а в 2017 и 2018 - по 4 миллиона.

На эти деньги планируется провести научно-исследовательскую работу по актуализации операционного транспортного плана на территории Самары в период проведения чемпионата мира-2018.

Подрядчику необходимо будет оценить достаточность вместимости зон посадки-высадки транспорта, меры по организации дорожного движения на различных объектах в разные дни чемпионата, разработать порядок организации беспрепятственного движения болельщиков по маршрутам  так далее.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://sgpress.ru/CHM_2018/V-Samare-razrabotayut-plan-perevozok-passazhirov-vo-vremya-CHM-----81134.html

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