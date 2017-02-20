В Самаре прошла премьера спектакля о чемпионатах мира "Приключения футбольного мяча"

В Самаре во Дворце культуры имени Литвинова состоялась премьера спектакля "Приключения футбольного мяча", посвященного чемпионату мира, сообщает welcome2018.com. В основе сюжета спектакля лежат реальные исторические факты о чемпионатах мира. Более 200 исполнителей от 11 до 23 лет познакомили зрителей с культурой и национальным колоритом стран, принимавших мировое первенство.

- Спектакль не только интересный, но и познавательный, – сказал первый заместитель мэра Самары Владимир Сластенин. – Ощущаешь себя, как в школе: на уроках географии, истории, культуры. Такие спектакли важны – они популяризируют футбол, дают представление о странах-участницах чемпионата, матчи которого в 2018 году примет и наш город.

Путешествие футбольного мяча начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории чемпионат мира, а завершается в России. В ходе спектакля зрители познакомились с уругвайским народным танцем, итальянской "Тарантеллой", русской "Калинкой" и многими другими.

Самара примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.