В Самаре презентовали две выставки, посвященные ЧМ-2018

В Самаре были презентованы две выставки, посвященные чемпионату мира-2018, сообщает welcome2018.com. Одна из них - "Крылья будущего" расположена в музее "Самара космическая", открыть ее планируется за год до старта турнира - 14 июня 2017 года.

Выставка объединит всю историю, все города и страны, в которых проводились Чемпионаты мира. Будут и мячи, и бутсы, и красивые фотографии, - рассказала директор музея Елена Кузина.

Другая выставка будет мобильной.

- По инициативе главы города Олега Фурсова мы приступили к разработке концепции выставки, которая поможет рассказать о Самаре и ее уникальности, - отметила заместитель руководителя департамента культуры и молодежной политики региона Светлана Лановенко. – В рамках подготовки к Чемпионату мира готовятся к открытию две выставки – стационарная в музее "Самара космическая" и мобильная. Если это будет технически возможно, то вторую задумку мы осуществим, показав все наши достопримечательности в шатре, который по форме будет напоминать стадион "Самара Арена".

За основу брендирования выставки взят фирменный стиль города-организатора Самара: макет ракетоносителя "Союз", монумента "Крылья" и русской матрешки.