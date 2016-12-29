В Самаре появились баннеры с Забивакой

В Самаре появились баннеры с изображением талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки, сообщает welcome2018.com. Увидеть их можно на улицах Гагарина и Победы, а также на вентиляционных киосках самарского метрополитена. По городу уже курсирует общественный транспот с символикой ЧМ-2018. В футбольной тематике оформлено более 100 остановочных павильонов. На столбах освещения можно увидеть световые фигуры "Футболист" и более 100 флагов с символами Самары. Они размещены во всех районах города. Кампания по украшению города продолжится и в 2017 году.

Самара примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.