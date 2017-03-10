В Ростове уверены, что поле новой арены будет круглый год в хорошем состоянии

Министр строительства Ростовской области Николай Безуглов заявил, что поле строящегося в Ростове-на-Дону к чемпионату мира-2018 стадиона "Ростов-Арена" будет высочайшего качества и круглый год будет находиться в хорошем состоянии. Обустройство поля начнется уже в ближайшее время.

– Вся проектная документация согласовывается с ФИФА, – приводит ТАСС слова Безуглова. – Организация своими визитами постоянно этот вопрос контролирует, мы ничего не предпринимаем без согласования с оргкомитетом чемпионата мира и ФИФА. Поле будет с поливом и подогревом, а для его устройства будут применены, безусловно, самые лучшие мировые и передовые технологии.

Залито бетонное основание поля и 20 марта строители приступят к обустройству самого "пирога" футбольного поля. Это самый основной и ответственный элемент. Создавать поле будет английская компания и ее российский филиал. Это известная компания, которая занималась обустройством стадионов как в Англии, так и в России и на Украине.

Готовность сооружения на данный момент составляет 75 процентов. Комплекс зданий и сооружений нового футбольного стадиона будет расположен на левом берегу реки Дон и станет композиционным ядром застройки левобережной части города. Стоимость стадиона составляет 18,7 миллиарда рублей. Пятиэтажная арена (три яруса открытых трибун) будет вмещать 45 тысяч зрителей.