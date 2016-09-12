В Ростове-на-Дону запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства города. В церемонии приняли участие министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян и посол ЧМ-2018, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев.

Часы обратного отсчета установлены на входе в городской парк. Кроме циферблата часы оснащены wi-fi роутером и встроенной камерой, с помощью которой можно сфотографироваться и отправить изображение себе или знакомым. Все снимки будут складываться в единую заставку на интерактивном экране.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.