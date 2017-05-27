17:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону установят восемь статуй Забиваки

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Ростов-на-Дону к чемпионату мира-2018 украсят скульптурами официального талисмана турнира - волка Забиваки, сообщает rostov.news-r.ru. Всего планируется установить восемь скульптур в различных районах города. 

- В преддверии международного спортивного действа в городе разработали программу оформления мегаполиса символикой ЧМ-2018, - уточнили в ростовской мэрии. - Помимо Забиваки в областном центре планируется также разместить два экрана и 30 отдельно стоящих рекламных конструкций.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://rostov.news-r.ru/news/football/106750/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Басист

Так-то, лучше одну Бердыева. Он больше заслуживает.

17:10