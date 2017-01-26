В Ростове-на-Дону установят указатель расстояния до других городов ЧМ-2018

30 января в Ростове-на-Дону на площади Советов установят указатель расстояния до остальных городов чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Знак выполнен в фирменном стиле города и призван "показать единение городов-организаторов в преддверии этого турнира, а также стать новой городской достопримечательностью". Церемония установки указателя пройдет в рамках празднования 500 дней до ЧМ-2018.
В рамках праздничных мероприятий будет организован тематический флэшмоб – "500 дней": кандидаты в волонтеры выстроятся в цифру 500 и выпустят в небо светодиодные воздушные шары в цветах российского флага.
Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и встречу 1/8 финала.
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/v-rostove-na-donu-ustanovyat-ukazatel-rasstoyaniya-do-gorodov-chm-2018/