19:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону отметят 500 дней до старта ЧМ-2018

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В Ростове-на-Дону 29 и 30 января состоится празднование 500 дней до старта чемпионата мира-2018, сообщает rostov.press. В городе пройдут различные конкурсы, акции, спортивные эстафеты и познавательные лекции. Основными площадками для мероприятий станут парки города. В астрономической обсерватории состоится лекция "Что ждет нас в ближайшие 500 дней?".

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

Дополнительная информация

https://rostov.press/11742-v-rostove-gotovyatsya-otmetit-500-dney-do-chm-2018.html

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