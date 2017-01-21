В Ростове-на-Дону отметят 500 дней до старта ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону 29 и 30 января состоится празднование 500 дней до старта чемпионата мира-2018, сообщает rostov.press. В городе пройдут различные конкурсы, акции, спортивные эстафеты и познавательные лекции. Основными площадками для мероприятий станут парки города. В астрономической обсерватории состоится лекция "Что ждет нас в ближайшие 500 дней?".

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.