В Ростове к ЧМ-2018 хотят запустить трамвай до аэропорта

Аэропорт "Платов" и Ростов-на-Дону к чемпионату мира-2018 может соединить линия скоростного трамвая, сообщает regnum.ru. Данную идею озвучил губернатор региона Василий Голубев. Пока проект находится в статусе разработки. Также спеиалисты изучают возможность строительства еще одной двухполосной автодороги к аэропорту. По словам Голубева, все дороги будут готовы к 1 декабря 2017 года. Запуск аэропорта "Платов" состоится в конце 2017 года, а все работы планируется завершить к июню.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.