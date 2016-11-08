11:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Ростове к ЧМ-2018 хотят запустить трамвай до аэропорта

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Аэропорт "Платов" и Ростов-на-Дону к чемпионату мира-2018 может соединить линия скоростного трамвая, сообщает regnum.ru. Данную идею озвучил губернатор региона Василий Голубев. Пока проект находится в статусе разработки. Также спеиалисты изучают возможность строительства еще одной двухполосной автодороги к аэропорту. По словам Голубева, все дороги будут готовы к 1 декабря 2017 года. Запуск аэропорта "Платов" состоится в конце 2017 года, а все работы планируется завершить к июню.

Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018 и игру 1/8 финала.

Дополнительная информация

https://regnum.ru/news/economy/2202322.html

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