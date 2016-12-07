17:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В России ужесточат наказание за хулиганство на стадионах перед чемпионатом мира-2018

0
0
0

Заместитель министра спорта РФ Наталья Паршикова сообщила, что в России в 2017 году ужесточат ответственность за хулиганское поведение болельщиков на спортивных мероприятиях. Также Паршикова отметила, что федеральный закон о ратификации конвенции будет внесен Минспортом в декабре.

– Проект федерального закона, разработанный МВД, рассмотренный на заседании правительства и внесенный в Госдуму, уже предусматривает увеличение ответственности за нарушение правил поведения болельщиков и зрителей, – цитирует ТАСС Паршикову. – Это относится и к таким крупным спортивным мероприятиям, как чемпионат мира. Кроме этого, сейчас мы вносим проект федерального закона о ратификации конвенции Совета Европы, связанной с обеспечением безопасности при проведении спортивных мероприятий.

Проект федерального закона о ратификации согласован со всеми федеральными органами исполнительной власти и находится на заключении в Минюсте, внесение проекта о ратификации будет осуществлено Минспортом в декабре, а в начале следующего года в правительстве будет рассмотрен проект федерального закона о ратификации. Эти меры и ряд других мер, предусматривающих усиление ответственности не только российских, но и иностранных зрителей, планируются нами в следующем году. Они будут связаны с тем, что ратификация конвенции предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3850490

0
0
0
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ