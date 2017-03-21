В России стартовала кампания против расизма в футболе

Общероссийский профсоюз футболистов и Российский еврейский конгресс (РЕК) дали старт общенациональной кампании под хэштегом "#МыРоссия #ПротивДискриминации" по противодействию расизму, ксенофобии, антисемитизму в российском футболе, сообщает ТАСС.

Меморандум о сотрудничестве в реализации проекта в присутствии комиссара РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексея Смертина подписали председатель Общероссийского профсоюза футболистов Роман Широков и президент РЕК Юрий Каннер.

Первый этап проекта запланирован на 2017-2018 годы, когда в России пройдут Кубок конфедераций и чемпионат мира-2018. В частности, предполагается подготовка специалистов по профилактике межэтнических конфликтов в спорте; разработка учебных пособий и образовательных программ для школ и вузов; мониторинг ксенофобии в спорте; работа с объединениями болельщиков; проведение просветительских мероприятий.