18:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В регионах, где пройдут Кубок конфедераций и ЧМ-2018, введут усиленные меры безопасности

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В российских регионах, принимающих матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018, будут введены усиленные меры безопасности, сообщает официальный сайт нормативных правовых актов. 

Проект указа Президента РФ предусматривает усиленные меры безопасности в субъектах РФ, в которых будут проходить матчи Кубка конфедераций, с 1 июня по 12 июля 2017 года. При проведении чемпионата мира усиленные меры будут введены с 25 мая по 25 июля 2018 года. 

Оперативному штабу по обеспечению безопасности поручено определить перечень контролируемых зон и определить границы зон запретных.  Министерство транспорта определит запретные зоны для полетов и плавания.

Проектом установлен порядок регистрации граждан, прибывающих в города, принимающие игры турниров.

В ходе Кубка конфедераций и чемпионата мира в города турнира будет ограничен въезд автобусов и запрещена продажа оружия и взрывчатых веществ. Деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества, будет приостановлена или ограничена.

В организации порядка будет задействована и Нацгвардия. Ей будет поручено организовать проведение внеплановых проверок юридических лиц, осуществляющих продажу оружия, боеприпасов и специальных средств, а также обеспечить их изъятие на время турнира. 

Дополнительная информация

http://regulation.gov.ru/projects#npa=61140

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Материалы REN-TV

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