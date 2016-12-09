В развитие набережной у "Казань-Арены" вложат порядка миллиарда рублей

Директор "Казань-Арены" Радик Миннахметов подчеркнул, что набережная возле "Казань-Арены" будет облагорожена в преддверии Кубка конфедераций. По его словам, на это будет выделено около миллиарда рублей.

- Хотим получить зеленую набережную к Кубку конфедераций, второй этап - летом 2017 года мы должны получить спортивные площадки, хотим запустить речной трамвайчик, открыть смотровую башню, - цитирует ТАСС Миннахметова. - У нас основная задача - к чемпионату мира 2018 года второй этап завершить. Объем инвестиций - до 1 миллиарда рублей либо чуть больше миллиарда. Будет пул инвесторов, такой проект одному инвестору сложно вытягивать.

Казань примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.