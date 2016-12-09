14:14 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В развитие набережной у "Казань-Арены" вложат порядка миллиарда рублей

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Директор "Казань-Арены" Радик Миннахметов подчеркнул, что набережная возле "Казань-Арены" будет облагорожена в преддверии Кубка конфедераций. По его словам, на это будет выделено около миллиарда рублей.

- Хотим получить зеленую набережную к Кубку конфедераций, второй этап - летом 2017 года мы должны получить спортивные площадки, хотим запустить речной трамвайчик, открыть смотровую башню, - цитирует ТАСС Миннахметова. - У нас основная задача - к чемпионату мира 2018 года второй этап завершить. Объем инвестиций - до 1 миллиарда рублей либо чуть больше миллиарда. Будет пул инвесторов, такой проект одному инвестору сложно вытягивать. 

Казань примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3857066

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