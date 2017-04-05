В Подмосковье запустят электрички, брендированные под ЧМ-2018

Министерство культуры Московской области разработало проект туристических программ для болельщиков чемпионата мира-2018, сообщает официальный сайт правительства региона. По словам министра культуры области Оксаны Косаревой, проект предполагает комфортное путешествие для туристов. С этой целью предполагается запуск специальных электричек, брендированных под ЧМ-2018. Также по пути следования гостей турнира будут установлены знаки туристической навигации на четырех языках. Всего перед чемпионатом мира – 2018 в Московской области установят более 200 таких знаков.

- Электрички будут оборудованы комфортными креслами, аудиогидами на иностранных языках, сервисными зонами для детей и информационными панно, - сказала Косарева. - В городах, где готовятся специальные туристические маршруты – Сергиевом Посаде, Истре, Клину, Коломне, Дмитрове, планируется благоустройство территорий, включающее в себя создание и расширение пешеходных зон от вокзальных комплексов, где расположены туристско-информационные центры, до объектов показа.