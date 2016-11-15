В Пермском крае к ЧМ-2018 установили опоры ЛЭП в виде футболистов

На территории ГРЭС в Добрянке (Пермский край) появились опоры линии электропередачи в виде бегущих футболистов, сообщает v-kurse.ru. На электростанции пояснили, что посвящена установка предстоящему чемпионату мира-2018. Отмечается также, что отличия от стандартных опор ЛЭП только внешние. Монтаж и ввод в эксплуатацию необычных опор ЛЭП планируют закончить на следующей неделе. В России пермские "футболисты" будут единственными функциональными опорами такого размера.
На пермской ГРЭС появились первые полезные футболисты в Россииhttps://t.co/2u8JsJ6zSm– В курсе.ру (@vkurseperm) 15 ноября 2016 г.
Дополнительная информация
http://v-kurse.ru/news/life/v_prikame_k_chm_2018_ustanovili_opory_lep_v_vide_futbolistov_3312999/
Andre_Saratov
Если бегут, то это не наши футболисты.
13:54