13:18 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Пермском крае к ЧМ-2018 установили опоры ЛЭП в виде футболистов

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На территории ГРЭС в Добрянке (Пермский край) появились опоры линии электропередачи в виде бегущих футболистов, сообщает v-kurse.ru. На электростанции пояснили, что посвящена установка предстоящему чемпионату мира-2018. Отмечается также, что отличия от стандартных опор ЛЭП только внешние. Монтаж и ввод в эксплуатацию необычных опор ЛЭП планируют закончить на следующей неделе. В России пермские "футболисты" будут единственными функциональными опорами такого размера.

Дополнительная информация

http://v-kurse.ru/news/life/v_prikame_k_chm_2018_ustanovili_opory_lep_v_vide_futbolistov_3312999/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Andre_Saratov

Если бегут, то это не наши футболисты.

13:54

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