В ООН считают, то России необходимо убедить свой народ в значимости проведения ЧМ-2018

Советник генерального секретаря ООН по спорту и развитию Вильфрид Лемке отметил, что Россия должна убедить свое население, что главное для страны - не победа на ЧМ-2018, а успешное его проведение. По его словам, чемпионат мира - лучший бренд, так как за этим турниром будут следить во всех уголках планеты.
- Чемпионат мира - лучший бренд, все хотят находиться на нем, и вам надо осознать, что вы приглашаете к себе мир, - приводит ТАСС слова Лемке. - В России будет много журналистов, и некоторые из них будут, скажем так, необъективными. Даже на Олимпиаде в Сочи нашлись те, кто жаловался на большое количество солнца. Вам будет сложно, и вы должны убедить их, что чемпионат будет успешным.
Важно, чтобы и российские СМИ подготовились, должно быть настоящее движение в этом плане. Россия должна убедить народ в том, что самое важное в чемпионате мира - не победа, а стать лучшими в проведении и организации турнира в своей стране, в своем городе.
Патриот Сибири
П_о_в_а_р, отрабатывай дальше свои 600 евро в месяц, не отвлекайся. Никакой надежды на несогласных, без тебя совсем некому будет поднимать ВВП... В смысле валовой продукт.
12:33
П_о_в_а_р
А как сказали, кстати, по Первому? а то я не знаю оборям-с я или нет.
12:02
П_о_в_а_р
Патриот Сибири Ну, как по Первой программе скажут, так народ и будет думать. ------------------------ И только те немногие, думающие и незомбированные граждане, будут слушать Эхо Москвы... и думать так, как скажут они.))
11:59
баламошка
Россия! Убеждай меня!
11:55
shpasic
поэтому все на стройку Распил-Арены! чаша уже на 96% готова!)
11:39
DarkZ
ну пусть попробуют откровенно плевать и на сборную и на чемпионат
11:36
Патриот Сибири
Ну, как по Первой программе скажут, так народ и будет думать. Не переживайте, убеждать простых людей - это лучшее, что умеют чиновники в России.
11:35
abs68
Я думаю Вильфрид Лемке следует залезть в ту же черную дыру откуда он вылез, немчура проклятая еще будет рассказывать что нам делать.
11:28