В ООН считают, то России необходимо убедить свой народ в значимости проведения ЧМ-2018

Советник генерального секретаря ООН по спорту и развитию Вильфрид Лемке отметил, что Россия должна убедить свое население, что главное для страны - не победа на ЧМ-2018, а успешное его проведение. По его словам, чемпионат мира - лучший бренд, так как за этим турниром будут следить во всех уголках планеты.

- Чемпионат мира - лучший бренд, все хотят находиться на нем, и вам надо осознать, что вы приглашаете к себе мир, - приводит ТАСС слова Лемке. - В России будет много журналистов, и некоторые из них будут, скажем так, необъективными. Даже на Олимпиаде в Сочи нашлись те, кто жаловался на большое количество солнца. Вам будет сложно, и вы должны убедить их, что чемпионат будет успешным.

Важно, чтобы и российские СМИ подготовились, должно быть настоящее движение в этом плане. Россия должна убедить народ в том, что самое важное в чемпионате мира - не победа, а стать лучшими в проведении и организации турнира в своей стране, в своем городе.