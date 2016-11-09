08:33 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде запущен волонтерский центр ЧМ-2018

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В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия волонтерского центра чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Желающие помочь организации мирового первенства смогут зарегистрироваться на специальном сайте. Церемонию посетил и мэр Нижнего Новгорода Сергей Белов.

- На вас лежит большая ответственность: встречать гостей города во время чемпионата мира, создавать для них комфортные условия, - обратился мэрк к волонтерам. - Центр продолжит свою работу и после 2018 года, ведь впереди нас ждут не менее важные события общероссийского масштаба, такие как 150 лет со дня рождения Максима Горького и 800-летие Нижнего Новгорода. Вы тот потенциал, на который мы будем опираться, формируя отношение к нашему городу на уровне страны и мир.

Во время проведения чемпионата мира городские волонтеры Нижнего Новгорода будут работать на 37 объектах, в том числе в зонах прибытия болельщиков (аэропорт, железнодорожный вокзал, автостанции), в фан-зонах, на центральных исторических улицах, ключевых станциях метро и на так называемой последней миле - пешеходной зоне от Московского вокзала до стадиона "Нижний Новгород". На нем пройдут четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/76419/

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