В Нижнем Новгороде потратят 5,5 миллиона рублей на систему мониторинга подготовки к ЧМ-2018

Правительство Нижнего Новгорода объявило конкурс на создание информационно-аналитической системы мониторинга мероприятий по подготовке к чемпионату мира-2018, сообщает fedpress.ru. Планируется, что эта система автоматизирует процессы формирования графика работ по строительству или реконструкции объектов и прочие мероприятия. Также она должна осуществлять мониторинг подготовки средств размещения, транспортной, энергетической, медицинской инфраструктуры, связи и информационных технологий.

Начальная цена контракта - 5,498 миллиона рублей, срок - до 31 декабря этого года.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игры 1/8 финала и четвертьфинал.