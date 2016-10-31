21:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде потратят 5,5 миллиона рублей на систему мониторинга подготовки к ЧМ-2018

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Правительство Нижнего Новгорода объявило конкурс на создание информационно-аналитической системы мониторинга мероприятий по подготовке к чемпионату мира-2018, сообщает fedpress.ru. Планируется, что эта система автоматизирует процессы формирования графика работ по строительству или реконструкции объектов и прочие мероприятия. Также она должна осуществлять мониторинг подготовки средств размещения, транспортной, энергетической, медицинской инфраструктуры, связи и информационных технологий.

Начальная цена контракта - 5,498 миллиона рублей, срок - до 31 декабря этого года.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игры 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://fedpress.ru/news/52/society/1693620

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Красно синий

Бред. Как я понимаю тендер выиграет нужная компания и отмониторит в своих закромах это бабло. А о том что было сделано на эти деньги так никто и не поймёт,потому как даже сама идея мутная.

21:38

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