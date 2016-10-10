В Нижнем Новгороде на ЧМ-2018 ожидается около 60 тысяч болельщиков

Во время чемпионата мира в Нижнем Новгороде ожидается приезд примерно 60 тысяч болельщиков, сообщает vgoroden.ru. Для успешного транспортного обеспечения был разработан план управления перевозками. Все мероприятия, требующие финансирования, включены в региональную программу. В общей сложности для гостей турнира будут подготовлены 18 гостиниц, из которых 8 - новые.

В городе планируется замена 317 остановочных пунктов, еще 45 требуется установить вновь.

- Павильоны нельзя оставлять в том виде, в каком они находятся сегодня. Мы уделяем этому вопросу пристальное внимание. Часть из них уже отдана или будет отдана под рекламу, и есть некая гарантия того, что они будут содержаться надлежащим образом. Кроме того, мы наконец-то получили эскиз нового павильона. Но работы в этом направлении еще очень много, – подчеркнул председатель комиссии городской думы по транспорту и связи Алексей Гойхман.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.