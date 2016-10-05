В Нижнем Новгороде к ЧМ-2018 изменят систему автобусных маршрутов

В Нижнем Новгороде к началу чемпионата мира-2018 изменят схему движения автобусов, сообщает welcome2018.com. Всего планируется обновление 23 маршрутов транспорта. По словам директора департамента транспорта и связи администрации города Александра Таланина, при изменении маршрутов были учтены пожелания жителей города.

- Мы пытаемся снять дублирование муниципальных и частных маршрутов, поскольку это не выгодно ни муниципалитету, ни частникам, и чтобы не было гонки за пассажирами, на остановках не выстраивались по 5-7 автобусов. Разрабатываем таким образом, чтобы население было довольно, - добавил Таланин.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.