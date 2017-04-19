В Москве задержаны мошенники в костюмах Забиваки

В Москве была задержана группа мошенников в костюмах талисмана чемпионата мира-2018 волка Забиваки. По словам советника по вопросам защиты бренда ФИФА Алексея Швецова, они за деньги фотографировались с прохожими.

- Недавно нам удалось задержать нескольких "негодяев", которые оделись в костюмы талисмана ЧМ-2018 - волка Забиваки - и ходили в них по Москве, - сказал Швецов. - Мало того что эти костюмы были неоригинальными, так нарушители еще и брали с людей деньги за совместные фотографии! (Михаил ГОНЧАРОВ)

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.