В Москве открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

В Москве начал работу центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков, которые посетят матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, сообщает официальный сайт мэрии города. Расположен он возле Павелецкого вокзала на улице Летниковской, дом 10, строение 4. На данный момент идет регистрация заявок, а выдача их начнется в 2017 году.

Это второй центр выдачи паспортов болельщиков в России, первый был открыт в Санкт-Петербурге 7 декабря. В ближайшее время аналогичные центры появятся в Сочи и Казани.

Данные паспорта (так называемые Fan ID) обеспечат болельщикам доступ на стадионы при наличии билетов на матчи, а иностранцам заменят визы. Также обсуждается вопрос о льготном проезде по картам в общественном транспорте.