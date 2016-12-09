15:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Москве открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

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В Москве начал работу центр регистрации и выдачи паспортов болельщиков, которые посетят матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, сообщает официальный сайт мэрии города. Расположен он возле Павелецкого вокзала на улице Летниковской, дом 10, строение 4. На данный момент идет регистрация заявок, а выдача их начнется в 2017 году.

Это второй центр выдачи паспортов болельщиков в России, первый был открыт в Санкт-Петербурге 7 декабря. В ближайшее время аналогичные центры появятся в Сочи и Казани.

Данные паспорта (так называемые Fan ID) обеспечат болельщикам доступ на стадионы при наличии билетов на матчи, а иностранцам заменят визы. Также обсуждается вопрос о льготном проезде по картам в общественном транспорте. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161209/1113471858.html

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