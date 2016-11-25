17:11 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Москве на время чемпионата мира-2018 может исчезнуть шаурма

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Начальник управления туризма Москвы Александр Бандурин сообщил, что во время чемпионата мира-2018 в Москве может пропасть шаурма. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля, в столице ЧМ-2018 примут "Открытие Арена" и "Лужники".

- Сомневаюсь, что во время чемпионата мира можно будет купить шаурму, - цитирует ТАСС Бандурина. - Но сейчас я на 100 процентов не готов говорить о том, как будет организована работа общепита во время турнира. Наверняка точки с фастфудом в городе будут.

Дополнительная информация

http://tass.ru/obschestvo/3813588

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

Значит все же дрянь продают, а интересно, почему их все не позакрывали до сих пор?

18:08

foreverCSKAforever

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17:51

Thomas_Boy

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17:42

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