В Москве к ЧМ-2018 появятся памятники Яшину и Нетто, в Сочи - Симоняну

Первый вице-президент РФС Никита Симонян сообщил, что в Москве к ЧМ-2018 появятся памятники прославленным советским футболистам, чемпионам Европы-1960, Льву Яшину и Игорю Нетто. Памятники известным игрокам появятся во всех городах, принимающих чемпионат мира. В частности, в Сочи будет установлен памятник самому Симоняну.

- Очень серьезная ситуация в Москве, потому что очень много легендарных футболистов, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - Мы остановились на двух кандидатурах - это Лев Яшин, потому что его знает весь мир и по сей день, а также великий футболист, чемпион Олимпийских игр, чемпион Европы Игорь Нетто, по которому Москва дала добро, потому что стадион "Динамо" будет носить имя Яшина и там будет его памятник.

Санкт-Петербург сначала предлагал Петра Дементьева, но я предложил, чтобы в памятнике были оба брата – Петр Тимофеевич и Николай Тимофеевич. Дочь Петра Тимофеевича была против этого, поэтому шла большая дискуссия, после чего предложили Юрия Морозова, и все согласились.

Все спросят, почему в Сочи оказался Никита Павлович Симонян, ведь он жил в Сухуме. Но я родился в Армавире и в марте этого года я стал почетным гражданином города. Поэтому спортивный комитет Краснодарского края предложил мою кандидатуру.

В Калининграде были свои звезды, но они были немцы, поэтому мы предложили свою кандидатуру - Севу Боброва, город согласился. В Нижнем Новгороде также есть свои звезды, но была предложена кандидатура Валентина Иванова, с которой согласились. В Самаре будет установлен памятник Галимзяну Хусаинову, в Казани – Виктор Колотов, он казанский парень, и Татарстан согласился. В Волгограде согласились с установкой памятника Василия Ермасова, в Ростове, без вопросов – Виктор Понедельник, в Саранске – Эдуард Стрельцов, в Екатеринбурге также предлагали свои имена – Епишин, Сальников, но мы предложили Григория Федотова.