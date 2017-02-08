12:59 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Москве к ЧМ-2018 будет создана единая платформа видеонаблюдения

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В Москве в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 создадут единую платформу видеонаблюдения, сообщает официальный сайт мэра столицы. В нее объединят более 150 тысяч городских камер, включая установленные на стадионах, в гостиницах и фан-зонах. На базе платформы также протестируют видеоаналитику и возможность получать ролики от  гостей и жителей Москвы.

- Видеонаблюдение на стадионе "Спартак" будет интегрировано в общую систему уже к Кубку конфедераций-2017, - сказал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.    

Доступ к видеоплатформе есть у правоохранительных органов и других контролирующих служб. К ЧМ-2018 будет создано несколько ситуационных центров, с помощью которых стражи порядка смогут следить за безопасностью во время мундиаля. 

В Москве матчи ЧМ-2018 примут "Открытие Арена" и "Лужники". На первом стадионе пройдут четыре игры группового турнира и встреча 1/8 финала. Также он примет три матча группового турнира и поединок за третье место Кубка конфедераций-2017. "Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. На них состоится матч открытия с участием сборной России, еще три игры группового турнира, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.

Дополнительная информация

https://www.mos.ru/news/item/20619073

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