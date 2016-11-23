В Москве для подготовки к ЧМ-2018 создан специальный департамент

В Москве для подготовки и проведения чемпионата мира-2018 создан департамент спорта и туризма, сообщает ТАСС. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об оптимизации подготовки и проведения ЧМ-2018.

Новому департаменту передаются полномочия и функции в сфере туризма и гостиничного хозяйства. Также к нему присоединяется департамент физкультуры и спорта.

В Москве два стадиона примут матчи чемпионата мира - "Лужники" и "Открытие Арена". На обоих стадионах пройдут четыре игры группового турнира и по одной встрече 1/8 финала. Также "Лужники" примут полуфинал и финал мундиаля.