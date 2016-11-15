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В Мордовии объявлен конкурс на лучший туристический маршрут для гостей ЧМ-2018

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В Мордовии организован конкурс на лучший туристический маршрут для болельщиков ЧМ-2018, матчи которого примет Саранск. Как сообщает welcome2018.com, конкурс завершится 28 ноября, а лучшие маршруты и идеи будут использованы специалистами Туристско-информационного центра Мордовии. Предложить свой вариант маршрута может любой желающий.

Организаторы предложили создать участникам "Пешеходный маршрут по Саранску", маршрут для "Золотого возраста", "Детский маршрут болельщика", а также исторические, краеведческие или спортивные маршруты.

 

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/76955/

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