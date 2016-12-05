В Мордовии к ЧМ-2018 улучшат сотовую связь

В Мордовии к ЧМ-2018 улучшат покрытие сотовой связи, информирует izvmor.ru. В первую очередь, речь идет о высокой пропускной способности каналов связи, беспроводной сети высокой плотности, качественной мобильной голосовой связи и передаче данных. Как сообщили в республиканском Министерстве информатизации и связи, операторы сотовой связи уже приступили к обследованию объектов чемпионата.

Чтобы увеличить пропускную способность каналов и улучшить покрытие сотовой связи, операторы запланировали ряд мероприятий по модернизации сети, в том числе строительство дополнительных базовых станций, развертывание передвижных базовых станций, направленных антенн и усилителей сигнала.

Кроме того, проведен расчет покрытия региональных дорог Республики Мордовия услугами подвижной радиотелефонной связи. Стоит отметить, что основные региональные автодороги республики обеспечены мобильной связью. Однако есть особо сложные места, где уровень сигнала имеет низкое значение или полностью отсутствует – над этим еще предстоит работать.