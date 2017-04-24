В Мордовии изъяли контрафактную продукцию с символикой ЧМ-2018

В Мордовии была обнаружена контрафактная продукция с символикой чемпионата мира-2018, сообщает gazeta13.ru. В результате операции "Контрафакт" оперативниками изъяты 354 единицы товара с поддельными символами производителя. В их числе головные уборы, спортивная одежда и обувь, игрушки и парфюмерия.
Все товары отправлены на экспертизу. По ее итогам будет принято решение о привлечении виновных к административной или уголовной ответственности.
В столице Мордовии Саранске пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
В Мордовии нашли контрафактную продукцию с символикой FIFA 2018 https://t.co/jMta3rIxgl pic.twitter.com/28g595T009– Газета13 (@Gazeta13) 24 апреля 2017 г.
Дополнительная информация
https://gazeta13.ru/30473_v_mordovii_nashli_kontrafaktnuyu_produkciyu_s_simvolikoj_fifa_2018_timoha