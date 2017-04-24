11:24 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Мордовии изъяли контрафактную продукцию с символикой ЧМ-2018

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В Мордовии была обнаружена контрафактная продукция с символикой чемпионата мира-2018, сообщает gazeta13.ru. В результате операции "Контрафакт" оперативниками изъяты 354 единицы товара с поддельными символами производителя. В их числе головные уборы, спортивная одежда и обувь, игрушки и парфюмерия. 

Все товары отправлены на экспертизу. По ее итогам будет принято решение о привлечении виновных к административной или уголовной ответственности.

В столице Мордовии Саранске пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

https://gazeta13.ru/30473_v_mordovii_nashli_kontrafaktnuyu_produkciyu_s_simvolikoj_fifa_2018_timoha

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