В Мордовии изъяли контрафактную продукцию с символикой ЧМ-2018

В Мордовии была обнаружена контрафактная продукция с символикой чемпионата мира-2018, сообщает gazeta13.ru. В результате операции "Контрафакт" оперативниками изъяты 354 единицы товара с поддельными символами производителя. В их числе головные уборы, спортивная одежда и обувь, игрушки и парфюмерия.

Все товары отправлены на экспертизу. По ее итогам будет принято решение о привлечении виновных к административной или уголовной ответственности.

В столице Мордовии Саранске пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.