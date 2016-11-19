В Минеральных Водах задержаны контрафактные игрушки с символикой ЧМ-2018

Таможенники Минеральных Вод задержали партию детских игрушек из Китая, незаконно использующих символику чемпионата мира-2018, сообщает "Российская газета". Представители таможни отметили, что маркировка схожа "до степени смешения" с официальной символикой турнира. Настольные игры с изображением награды первенства планеты собиралась реализовывать на территории Северо-Кавказского федерального округа одна из местных компаний. При этом при декларировании импортер не представил лицензионного договора либо иных разрешений правообладателя на использование чужого товарного знака. Это первый случай незаконного использования в регионе символики ЧМ-2018.

Контрафакт стал основанием для возбуждения дела по статье 14.10 кодекса РФ об административных правонарушениях. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 гороодах России на 12 стадионах.