08:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Минеральных Водах задержаны контрафактные игрушки с символикой ЧМ-2018

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Таможенники Минеральных Вод задержали партию детских игрушек из Китая, незаконно использующих символику чемпионата мира-2018, сообщает "Российская газета". Представители таможни отметили, что маркировка схожа "до степени смешения" с официальной символикой турнира. Настольные игры с изображением награды первенства планеты собиралась реализовывать на территории Северо-Кавказского федерального округа одна из местных компаний. При этом при декларировании импортер не представил лицензионного договора либо иных разрешений правообладателя на использование чужого товарного знака. Это первый случай незаконного использования в регионе символики ЧМ-2018. 

Контрафакт стал основанием для возбуждения дела по статье 14.10 кодекса РФ об административных правонарушениях. ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 гороодах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/11/18/reg-skfo/minvodah-kontrafakt-s-simvolikoj-chm-2018.html

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

контрафактный Забивака!

10:45

Костариканец

Игрушки были задержаны, после долгих месяцев слежки за подозреваемыми.

10:06

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