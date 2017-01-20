В "Лужниках" завершился монтаж прожекторов

На стадионе "Лужники" завершился монтаж прожекторов, сообщает stroi.mos.ru со ссылкой на руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева. Всего смонтировано 350 прожекторов, которые будут освещать поле. Кроме осветительных приборов, система спортивного света включает электронные пускорегулирующие аппараты, которые применяются для минимизации пульсации света.

- Эффект пульсации не виден человеческому глазу, но заметен при съемке камерами высокого разрешения. Установка таких аппаратов позволит избежать "моргающей" картинки и обеспечит высокое качество телевизионных трансляций, - пояснил Бочкарев.

Для создания высококачественной системы спортивного света применяется сложная система энергоснабжения. Она состоит из источников бесперебойного питания, дизель-генераторных установок и независимых трансформаторных подстанций, монтаж которых уже ведется.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. В них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.