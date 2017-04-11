В "Лужниках" завершена итоговая проверка

Начальник управления по надзору за уникальными зданиями и сооружениями Мосгосстройнадзора Алексей Курбатов сообщил, что завершена итоговая проверка реконструируемой Большой спортивной арены (БСА) "Лужники". Он отметил, что с наступлением хорошей погоды началось благоустройство прилегающих территорий.

– Стадион находится в высокой степени готовности, все строительные работы завершены, а на футбольном поле уже можно проводить матчи, – цитирует Курбатова stroi.mos.ru. – На самом стадионе завершается пуско-наладка оборудования. Я думаю, в скором времени стадион будет сдан.



