В "Лужниках" запустили подсветку газона

В "Лужниках" запустили систему дополнительного освещения газона, сообщает welcome2018.com. Система Stadium Grow Lightning Concept позволит поддерживать траву в идеальном состоянии в пасмурные месяцы.

– При помощи этой системы будут созданы условия для поддержания идеального состояния газона в зимние пасмурные месяцы, – пояснил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. – Мы решили проблему неравномерной и недостаточной освещенности поля "Лужников".

Газон был разделен на 18 сегментов, для каждого из которых специалисты определили нормы освещенности. На арене смонтировали 11 специальных световых установок, которые передвигаются по полю, заменяя недостающее солнце. Места размещения установок и длительность освещения определены в ходе проведенного анализа. Работу установок контролируют компьютерная система и профессиональный агроном.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. На них пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.