В "Лужниках" установят примерно 3 тысячи видеокамер

В конце февраля - начале марта в "Лужниках" начнется монтаж камер видеонаблюдения, сообщает официальный сайт мэрии Москвы. Примерно 1600 камер будет установлено на территории спорткомплекса, еще 1300 - на самой арене. 400 видеокамер действуют на данный момент.

- Сегодня в “Лужниках” уже стоит 400 камер – после установки новых они будут объединены в общую систему наблюдения, – рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. – Работы по монтажу планируется завершить к лету.

На территории стадиона, помимо камер, планируется установить около 900 различных датчиков, сканеров, мониторов и детекторов. Здесь появятся шесть транспортных контрольно-пропускных пунктов с 39 полосами досмотра и семь пешеходных КПП с 427 точками прохода для посетителей.

Основные строительные работы на стадионе "Лужники" уже завершены, сейчас ведутся пуск и наладка оборудования, монтаж инженерных систем и установка кресел.

"Лужники" станут главной ареной ЧМ-2018. На них пройдут четыре игры группового турнира, включая матч открытия с участием сборной России, встреча 1/8 финала, полуфинал и финал.