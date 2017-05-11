В "Лужниках" установят 14 камер для обзора поля и трибун

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что на стадионе "Лужники" появится 14 камер, разработанных для панорамного наблюдения. Он также отметил, что монтаж камер завершится летом 2017 года.

– Все камеры объединят в общую систему видеонаблюдения, - цитирует Хуснуллина портал Стройкомплекса Москвы. – На арене появятся и четырнадцать мультифокальных камер. Они разработаны специально для панорамного наблюдения за большими территориями. У них высокое разрешение, такие камеры позволяют передавать детальное изображение отдаленных объектов в высоком качестве в режиме реального времени с высокой скоростью.

В 2018 году "Лужники" примут семь матчей чемпионата мира.