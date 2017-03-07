15:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В "Лужниках" установили более 66,3 тысячи кресел

0
0
0
0

На cтадионе "Лужники" завершена установка более 66,3 тысячи стандартных кресел. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

- Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах, - цитирует Бочкарева welcome2018.com. - Полностью кресла будут готовы к концу марта.

На арене также идет установка лифтов и отделка помещений. Ведется устройство архитектурного освещения, монтаж ограждений лестниц, трибун, выходов на кровлю и навесов для автобусов. Полностью завершена отделка скай-боксов - зон повышенной комфортности. Завершить работы планируется во втором квартале 2017 года.​

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/na-stadione-luzhniki-ustanovleno-bolee-66-tysyach-kresel/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ