В "Лужниках" установили более 66,3 тысячи кресел

На cтадионе "Лужники" завершена установка более 66,3 тысячи стандартных кресел. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.



- Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах, - цитирует Бочкарева welcome2018.com. - Полностью кресла будут готовы к концу марта.



На арене также идет установка лифтов и отделка помещений. Ведется устройство архитектурного освещения, монтаж ограждений лестниц, трибун, выходов на кровлю и навесов для автобусов. Полностью завершена отделка скай-боксов - зон повышенной комфортности. Завершить работы планируется во втором квартале 2017 года.​