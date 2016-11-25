В "Лужниках" смонтированы уникальные винтовые лестницы

На стадионе "Лужники" смонтированы металлоконструкции уникальных винтовых лестниц, сообщает stroi.mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина. Лестницы высотой 11,4 м соединяют три этажа - со второго по четвертый. Ступени покроют гранитом, а ограждения сделают прозрачными, благодаря чему будет создан эффект парения в воздухе.

- Разработка их проекта потребовала большой конструктивной работы и точности. Сейчас ведется регулировка конструкций и подгонка на проектные отметки, - добавил Хуснуллин.

Стадион "Лужники" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.