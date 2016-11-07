17:10 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В "Лужниках" начался монтаж информационного табло

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В северной части стадиона "Лужники" приступили к монтажу информационного табло, информирует портал Стройкомплекса Москвы. На табло, как обычно, зрители смогут увидеть счет матча, составы играющих команд и другую информацию.

Ранее были установлены металлические каркасы для табло. Эти конструкции весом 13,5 тонны каждая закреплены под козырьком крыши на южной и северной частях стадиона.

Размеры табло – 17 на 9,6 метра. Это обычный размер для стадиона такого масштаба. Все технические детали табло строго регламентированы ФИФА.

Высокие требования предъявляются к качеству картинки, а также к углу обзора – каждый из 81 тысячи зрителей должен прекрасно видеть табло.

Напомним, стадион "Лужники" реконструируют в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в 11 городах России.

Дополнительная информация

https://stroi.mos.ru/news/na-stadionie-luzhniki-nachali-montirovat-informatsionnoie-tablo

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