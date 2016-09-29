В "Лужниках" началась прошивка футбольного газона

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что началась прошивка газона на стадионе "Лужники". По его словам, это послужит дополнительной защитой от износа во время футбольных матчей.

- Футбольное поле стадиона просеяно, а не уложено рулонами, - цитирует ТАСС Хуснуллина. - Трава уже выросла до нужной длины и ее начали прошивать искусственными нитями на глубину 18 см. Получается своего рода гибрид, в котором трава натуральная, но с синтетическим укреплением, это стабилизирует грунт и укрепляет корневую систему.

Требования к качеству футбольного поля ФИФА предъявляет самые высокие. Поэтому при реконструкции стадиона все игровое поле было заменено на современное и высококачественное покрытие. Сейчас это многоуровневый пирог из инженерных коммуникаций. Под натуральной травой - новейшие системы дренажа, подогрева и полива.