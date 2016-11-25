В Липецке началась реконструкция стадиона "Металлург"

Директор Центрального стадиона "Металлург" в Липецке (включенного в число тренировочных площадок для команд-участниц чемпионата мира-2018) Александр Домнышев сообщил, что реконструкция арены началась. По его словам, основные работы по капитальному ремонту футбольного поля начнутся в 2017 году и обойдутся в сумму более 110 миллионов рублей.

– Реконструкция "Металлурга" к чемпионату мира 2018 года началась с демонтажа пластиковых сидений, затем приступим к ремонту трибун, а до конца года отремонтируем и фасад стадиона, – цитирует ТАСС Домнышева. – По графику масштабная реконструкция должна завершиться в апреле 2018 года.

По регламенту ФИФА на каждую команду должны быть готовы две тренировочные площадки. То есть на 32 команды – 64 поля. Если наш стадион выберет какая-то команда, значит, она будет тренироваться здесь. Но могут и не выбрать. С апреля по октябрь 2017-го на липецком стадионе "Металлург" не будут проводиться футбольные матчи, а будет капитально ремонтироваться футбольное поле под все требования ФИФА.

Поле устарело, система полива и дренаж не соответствуют современным требованиям ФИФА. Поэтому будет установлена новая система автополива с усилением дренажа, сделан новый газон. Еще сделаем подогрев, потому что поле планируем в дальнейшем использовать для проведения матчей чемпионата России.