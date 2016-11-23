23:21 23 ноября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Кисловодске началось строительство базы ЧМ-2018

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В Кисловодске приступили к строительству тренировочной базы для участников чемпионата мира-2018, сообщает bloknot-stavropol.ru. Рабочие должны возвести двухэтажный административно-бытовой комлекс, где будут размещаться раздевалки команд, медкабинет и конференц-зал. Кроме того, будет уложено футбольное поле международного стандарта и трибуны на 544 места. Работы по возведению базы должны быть завершены к концу 2017 года. 

База в Кисловодске станет одной из 64 тренировочных площадок для команд ЧМ-2018. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

Дополнительная информация

http://bloknot-stavropol.ru/news/trenirovochnyy-kompleks-dlya-chm-2018-nachali-stro-796953

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