19:11 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Казани возбуждено уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев при подготовке к ЧМ-2018

0
0
0
1

Прокуратура Казани возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев под парковку для чемпионата мира-2018, сообщает "Бизнес online". Заместитель министерства экологии республики Фаяз Шакиров, в свою очередь, заявил, что строительство парковки проходит законным образом. 

- Работы продолжаются, это плоскостная стоянка будет на Гаврилова, 3 а, - пояснил Шакиров. - Распоряжением исполкома Казани утвержден градостроительный план по данному земельному участку, выданы ордера на земляные и строительные работы, и они продолжаются. Был выезд нашего сотрудника, во время выезда пояснений никто по данному объекту инспектору не дал, и было прокомментировано – возбудим административное расследование и будем выявлять нарушения.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

https://www.business-gazeta.ru/news/329574

0
0
0
1
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

надеюсь, Бухаров не пострадал?

19:17

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ