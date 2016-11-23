В Казани возбуждено уголовное дело из-за незаконной вырубки деревьев при подготовке к ЧМ-2018

Прокуратура Казани возбудила уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев под парковку для чемпионата мира-2018, сообщает "Бизнес online". Заместитель министерства экологии республики Фаяз Шакиров, в свою очередь, заявил, что строительство парковки проходит законным образом.

- Работы продолжаются, это плоскостная стоянка будет на Гаврилова, 3 а, - пояснил Шакиров. - Распоряжением исполкома Казани утвержден градостроительный план по данному земельному участку, выданы ордера на земляные и строительные работы, и они продолжаются. Был выезд нашего сотрудника, во время выезда пояснений никто по данному объекту инспектору не дал, и было прокомментировано – возбудим административное расследование и будем выявлять нарушения.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.