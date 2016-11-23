18:20 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Казани установят часы обратного отсчета ЧМ-2018

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В Казани на Кремлевской набережной установят часы обратного отсчета до старта чемпионата мира-2018, сообщает prokazan.ru. Церемония пройдет 26 ноября в день жеребьевки Кубка конфедераций-2017. В торжественном мероприятии примут участие почетные гости, среди которых государственные и общественные деятели, футбольные функционеры.

В ходе мероприятия для всех желающих будет проведена короткая спортивная викторина, первый участник, ответивший правильно на все вопросы, получит памятные подарки. Ранее аналогичные часы были запущены в Сочи, Екатеринбурге и Москве.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://prokazan.ru/news/view/113815

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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