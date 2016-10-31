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В Казани разработают пешие маршруты для гостей ЧМ-2018

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В Казани для гостей Кубка конфедераций-2018 и ЧМ-2018 планируется разработка пеших пешеходных маршрутов. По словам первого замглавы исполкома Казани Дамира Фаттахова, правительство сделает все, чтобы сделать движение в городе максимально удобным и безопасным.

"До Кубка конфедераций в 2017-м и футбольного чемпионата мира в 2018 году остаются считанные месяцы, поэтому мы переходим в стадию активной подготовки. По требованиям ФИФА в городе будут предусмотрены пешие маршруты для болельщиков, которые вызовут определенные ограничения для автомобилистов. Наша задача - сделать движение в городе максимально удобным и безопасным для всех, не создавая серьезных неудобств для жителей Казани", - написал Фаттахов на своей странице в Instagram. 

В Казани пройдут три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал чемпионата мира-2018.

 

До Кубка Конфедераций в 2017 и футбольного чемпионата мира в 2018 году остаются считанные месяцы, поэтому мы переходим в стадию активной подготовки. По требованиям ФИФА в городе будут предусмотрены пешие маршруты для болельщиков, которые вызовут определенные ограничения для автомобилистов. Наша задача - сделать движение в городе максимально удобным и безопасным для всех, не создавая серьезных неудобств для жителей Казани. #Казаньэтолюди #FIFA2018

Фото опубликовано Дамир Фаттахов (@damirfattakhov) Окт 31 2016 в 3:57 PDT

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BMOYovvl-w7/?taken-by=damirfattakhov&hl=ru

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