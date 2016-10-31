В Казани разработают пешие маршруты для гостей ЧМ-2018

В Казани для гостей Кубка конфедераций-2018 и ЧМ-2018 планируется разработка пеших пешеходных маршрутов. По словам первого замглавы исполкома Казани Дамира Фаттахова, правительство сделает все, чтобы сделать движение в городе максимально удобным и безопасным.

"До Кубка конфедераций в 2017-м и футбольного чемпионата мира в 2018 году остаются считанные месяцы, поэтому мы переходим в стадию активной подготовки. По требованиям ФИФА в городе будут предусмотрены пешие маршруты для болельщиков, которые вызовут определенные ограничения для автомобилистов. Наша задача - сделать движение в городе максимально удобным и безопасным для всех, не создавая серьезных неудобств для жителей Казани", - написал Фаттахов на своей странице в Instagram.

В Казани пройдут три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал чемпионата мира-2018.