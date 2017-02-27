В Казани 88 процентов гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций

Официальную классификацию к чемпионату мира-2018 в Казани прошли 168 гостиниц, сообщает realnoevremya.ru. Всего в городе насчитывается 191 гостиница, в том числе хостелы. Таким образом, классификацию прошли 88 процентов гостиниц, а еще пять ждут получения свидетельства.

Казань примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.