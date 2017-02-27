14:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Казани 88 процентов гостиниц прошли классификацию к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций

0
0
0
0

Официальную классификацию к чемпионату мира-2018 в Казани прошли 168 гостиниц, сообщает realnoevremya.ru. Всего в городе насчитывается 191 гостиница, в том числе хостелы. Таким образом, классификацию прошли 88 процентов гостиниц, а еще пять ждут получения свидетельства.

Казань примет три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/news/57613-oficialnuyu-klassifikaciyu-k-kubku-konfederaciy-i-chm-2018-po-futbolu-proshli-168-gostinic-kazani

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ