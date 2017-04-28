В Калуге рассчитывают, что Германия будет готовиться к ЧМ-2018 в их регионе

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выразил надежду, что сборная Германии будет готовиться к чемпионату мира-2018 в их регионе. В Калужской области расположатся две тренировочные базы для участников ЧМ-2018 из 64.

- Желающих тренироваться в Калуге много, - цитирует ТАСС Артамонова. - Мы будем рады, если команда Германии будет проводить тренировки у нас в области. Им здесь будет удобно - у нас есть вся необходимая инфраструктура, и с этой страной у нас давние теплые связи.