12:11 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

В Калуге рассчитывают, что Германия будет готовиться к ЧМ-2018 в их регионе

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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выразил надежду, что сборная Германии будет готовиться к чемпионату мира-2018 в их регионе. В Калужской области расположатся две тренировочные базы для участников ЧМ-2018 из 64.

- Желающих тренироваться в Калуге много, - цитирует ТАСС Артамонова. - Мы будем рады, если команда Германии будет проводить тренировки у нас в области. Им здесь будет удобно - у нас есть вся необходимая инфраструктура, и с этой страной у нас давние теплые связи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4219442

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Не пускать немца на землю России.

12:20